الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
وزير العدل يحضر احتفال السفارة اللبنانية بيومها الوطني

عبدالله النعيمي خلال حفل الاستقبال بحضور طارق منيمنة وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين (وام)
23 نوفمبر 2025 02:22

أبوظبي (وام) 

حضر معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، مساء أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامه طارق حسن منيمنة، سفير  جمهورية لبنان لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. 
كما حضر الحفل، الذي أقيم في مقر السفارة اللبنانية في أبوظبي، عدد من كبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية اللبنانية المقيمة في الإمارات. 
وأشاد السفير اللبناني، في كلمة له بهذه المناسبة، بالعلاقات المتينة التي تربط بين دولة الإمارات وبلاده في جميع المجالات، مؤكداً أنها علاقات شراكة وتعاون في المجالات المختلفة، وتقوم على الصداقة والاحترام المتبادل، وتدعمها أواصر الأخوة والدين الإسلامي.

