علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الكعبي في الشارقة

نهيان بن مبارك يتوسط العريس وذويه في صورة جماعية (وام)
23 نوفمبر 2025 02:22

الشارقة (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة مصبح حارب سعيد بن محيل الكعبي، بمناسبة زفاف نجله فهد إلى كريمة أحمد جمعة راشد بن ينزي الكعبي. أقيم الحفل في نادي الشارقة للجولف والرماية، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.  وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.  من جانبهم، عبر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

فقرات تراثية
تخلل الحفل، عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواءً من الفرح والأصالة.

