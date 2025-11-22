الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الوطني» يبحث التعاون مع مبعوث القرن الأفريقي في الخارجية السويسرية

علي النعيمي في حديث مع سيلفان أستيه (من المصدر)
23 نوفمبر 2025 02:22

أبوظبي (الاتحاد) 

استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، في أبوظبي، السفير سيلفان أستيه، المبعوث الخاص لمنطقة القرن الأفريقي بوزارة الخارجية السويسرية، بحضور سارة فلكناز، عضو المجلس، وآرثر ماتلي، سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة.
وأكد معالي النعيمي متانة العلاقات الإماراتية السويسرية وتطورها المستمر في مختلف المجالات، مشيراً إلى نهج دولة الإمارات في تعزيز الأمن والاستقرار العالميين، وحرص القيادة الرشيدة للدولة على نشر قيم التسامح والتعايش، وتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية في العديد من الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب العالم، مؤكداً على دور الدبلوماسية البرلمانية الهام في دعم توجهات الدول تجاه مختلف القضايا الوطنية والعالمية.
وعبر المبعوث السويسري عن تقدير بلاده للدور الفاعل الذي تضطلع به دولة الإمارات في تعزيز الحوار الدولي ودعم الحلول الدبلوماسية للأزمات، ودورها العالمي الرائد في تحقيق التنمية المستدامة والتعاون مع مختلف دول العالم في هذا الجانب، كما أشاد بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات في المجالات كافة.

