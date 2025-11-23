فعاليات مهرجان العين للكتاب 2025 تنطلق غداً

تنطلق غداً، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، فعاليات مهرجان العين للكتاب 2025، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، خلال الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر، في استاد هزاع بن زايد "العين سكوير"، وعدد من أبرز المواقع الثقافية في المدينة، ليقدم لزواره برنامجاً معرفياً وثقافياً ومجتمعياً متكاملًا يعزز حضور مدينة العين مركزاً وطنياً للإبداع الأدبي، والتبادل المعرفي.

وتشهد هذه الدورة مشاركة واسعة تضم أكثر من 220 ناشراً وعارضاً يقدمون ما يزيد على 100 ألف عنوان، ضمن رؤية المركز الرامية إلى دعم حضور اللغة العربية، وتمكين القراءة، وتوسيع قاعدة المبدعين الإماراتيين، كما تقدم هذه النسخة برنامجاً ثقافياً ثرياً يتجاوز 200 فعالية تشمل الجلسات الأدبية والمعرفية، والحوارات الثقافية، وعروض الأداء، والأنشطة التراثية والفنية، وبرامج الأطفال، بما يعكس رؤية أبوظبي في دعم الحراك الثقافي، وتعزيز حضور المعرفة في الحياة اليومية.

ويحتضن قصر المويجعي برنامج "ليالي الشعر: الكلمة المغنّاة" في دورته الرابعة، عبر ثماني أمسيات تستضيف نخبة من الشعراء الإماراتيين والخليجيين، للاحتفاء بسِيَر ومنجز ثلاثة من رموز الشعر الشعبي الإماراتي الراحلين، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشاعر حمد بن سهيل الكتبي، تقديراً لإسهاماتهم في صون الذاكرة الشعرية الوطنية، وتوثيق ملامح البيئة المحلية.

ويواصل المهرجان في دورته الحالية اهتمامه بالمواهب الشابة عبر أمسية "شعراء المستقبل"، إلى جانب جلسة "الشعر والمجتمع"، كما تنظم مؤسسات ومجالس مدينة العين مجموعة جلسات تتناول قضايا الموروث الوطني، والهوية، وتمكين الشباب.

وتحمل الدورة الجديدة للمهرجان إضافات بارزة من خلال إطلاق حزمة من الفعاليات المستحدثة، من أبرزها البرنامج التفاعلي "من عشانا"، ومبادرة "على خُطى المعرفة نجتمع" بالتعاون مع نادي العين الرياضي، لتشجيع المجتمع على تبني نهج يجمع بين الثقافة والصحة.

ويتضمن البرنامج التعليمي عشرات الأنشطة العلمية والمسرحية والمسابقات وورش العمل الفنية الموجهة للأطفال والعائلات، إلى جانب فعاليات مخصصة لأصحاب الهمم، فيما تمتد مبادرة "على درب العلم" إلى مدارس المدينة وجامعاتها لتعريف الطلبة برسالة المهرجان ودوره في بناء مجتمع قارئ ومطلع.

ويعزز المهرجان حضوره بوصفه منصة لتكريم الإبداع الأدبي، من خلال الاحتفاء بالفائزين بجائزة "كنز الجيل" تقديراً لإسهاماتهم في المشهد الشعري والأدبي، وترسيخ القيم الجمالية في الأدب الإماراتي الحديث، وإبراز جماليات القصيدة الوطنية في فضاء إبداعي يجمع الأجيال.