علوم الدار

حمدان بن محمد: موازنة حكومة دبي تعكس رؤية محمد بن راشد في تحقيق أهداف "D33"

حمدان بن محمد
23 نوفمبر 2025 13:55

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن موازنة حكومة دبي للأعوام 2026-2028 تعكس رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033.

وقال سموه: "دورة موازنة حكومة دبي للأعوام 2026-2028 ترسم خريطة طريق مالية لتسريع تحقيق طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية وتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً، وهذه الموازنة تعكس رؤية محمد بن راشد في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033".وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أجندة دبي الاقتصادية
الموازنة العامة
حمدان بن محمد
محمد بن راشد
دبي
