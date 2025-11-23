وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية يبدأ زيارة إلى سوريا لتدشين مشاريع إنسانية

بدأ وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، برئاسة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، اليوم، زيارة للجمهورية العربية السورية، بهدف تدشين مشاريع خيرية وإنسانية في عدد من المحافظات، تتضمن صيانة آبار وترميم مساجد، وتوفير 16 سيارة إسعاف و55 جهاز غسيل كلى حديث للمشافي.

وتتضمن زيارة الوفد، تفقد 30 مشروعاً خيرياً تنفذها الهيئة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وتوفير المياه للمناطق الأشد حاجة وتوفير العون الغذائي للأسر المتعففة، إضافة لمشاريع كفالة الأيتام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في سوريا.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، إن هذه المشاريع تأتي استكمالاً لمسيرة العمل الخيري للهيئة في سوريا، وتجسيداً لنهج دولة الإمارات في مد يد العون للأشقاء، وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم المحتاجين والتخفيف من معاناتهم. وأكد أن الأولوية في هذه المرحلة تتركز على دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والمياه، لما لها من أثر مباشر في حياة الناس اليومية.

وأضاف أن إجمالي قيمة المشاريع التي نفذتها الهيئة في سوريا منذ بدء عملها هناك قبل نحو عام بلغ ما يقارب 21 مليون درهم، شملت برامج إغاثية وتنموية متعددة، مبيناً أن الهيئة تعمل على الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى المشاريع المستدامة التي تترك أثراً طويل الأمد في المجتمعات المستفيدة.

وأشار إلى أن الزيارة الميدانية الحالية تهدف إلى تدشين مشاريع جديدة، وتقييم المشاريع القائمة على أرض الواقع، وتوقيع عقود مع الشركاء المحليين، داعياً أهل الخير والمحسنين إلى مواصلة دعم برامج الهيئة الموجهة للشعب السوري الشقيق والشعوب المتضررة من الحروب والكوارث.