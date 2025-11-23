الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طقس غائم مع فرصة سقوط أمطار غدا

أبوظبي
23 نوفمبر 2025 17:06

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً غرباً مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:04 والمد الثاني عند الساعة 04:51، والجزر الأول عند الساعة 21:45 والجزر الثاني عند الساعة 08:14.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 00:41، والجزر الأول عند الساعة 17:43.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة                     الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي                     30 20 90 30
دبي                          31 18 80 40
الشارقة                      33 17 75 20
عجمان                       31 19 80 30
أم القيوين                     30 18 80 30
رأس الخيمة                  31 17 80 20
الفجيرة                        30 20 60 20
العـين                          30 18 85 25
ليوا                             30 20 85 20
الرويس                        30 23 80 35
السلع                           31 17 90 40
دلـمـا                           29 24 70 30
طنب الكبرى / الصغرى   30 23 80 35
أبو موسى                     29 24 85 30.

المصدر: وام
