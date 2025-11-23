ضمن "الفارس الشهم 3".. قافلة محملة بـ195 طناً من المواد الإغاثية تصل إلى غزة

وصلت، اليوم، إلى قطاع غزة القافلة رقم 249 من المساعدات الإنسانية الإماراتية، ضمن عملية الفارس الشهم 3 لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، محملة بما يزيد على 195 طناً من مواد ومستلزمات الإيواء.

تأتي القافلة امتداداً لنهجٍ راسخ تتبناه دولة الإمارات في تخفيف معاناة سكان القطاع، وتأكيداً لالتزامها الإنساني الثابت في أصعب الظروف.

تحمل القافلة 2250 خيمة إيواء نُقلت عبر 15 شاحنة، استجابة عاجلة للظروف القاسية التي يمر بها أهالي غزة في ظل موجات البرد وتساقط الأمطار خلال الفترة الماضية، وما خلفته من احتياجات متزايدة لمستلزمات الإيواء والحماية.

تولى فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية إلى غزة في مدينة العريش المصرية تجهيز القافلة عبر المركز اللوجستي، حيث يعمل الفريق على استقبال شحنات المساعدات وتخزينها وتجهيزها، بما يضمن انطلاقها نحو القطاع بشكل منظم ومتواصل.

وأكد فهاد صالح الحارثي، مسؤول فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية إلى غزة في العريش، أن القافلة رقم 249 تشكل امتداداً لعمليات الدعم المتواصلة التي تقدمها دولة الإمارات ضمن مبادرة الفارس الشهم 3، مشيراً إلى أن إيصال المساعدات بشكل دوري يهدف إلى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في القطاع، خصوصاً في ظل الظروف المناخية التي فاقمت أوضاع الأهالي خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن فرق العمل في المركز اللوجستي بالعريش تواصل مهامها على مدار الساعة لضمان انسيابية وصول المساعدات، من خلال منظومة متكاملة تشمل الاستقبال والتخزين والتجهيز وإدارة حركة الشحنات، لافتاً إلى أن الحفاظ على انتظام القوافل يعد أولوية قصوى لضمان استمرار تدفق الدعم الإنساني إلى سكان القطاع في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى كل أشكال الإسناد.

تأتي هذه القافلة ضمن الجهود المتواصلة لعملية الفارس الشهم 3، التي أطلقتها دولة الإمارات لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة عبر الجسرين البري والبحري، والتي أسهمت منذ بدء الأزمة في توفير أكثر من 20 ألف خيمة إيواء للأسر المتضررة، إلى جانب إرسال قوافل متواصلة من المواد الغذائية والطبية والإغاثية المختلفة، تجسيداً لنهج الإمارات الإنساني الثابت في نصرة المحتاجين.