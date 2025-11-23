الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وفد روسي يطلع على الممارسات الشرطية في دبي

عصام العور وأعضاء الوفد الروسي خلال الزيارة (من المصدر)
24 نوفمبر 2025 01:17

دبي (الاتحاد) 

استقبل العميد عصام العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وفداً من جمهورية روسيا الاتحادية ضم: ميخيل كيزليك، مدير مركز موسكو للتحكم المروري، ونتاليا ملينكوف، مستشارة مدير مركز التحكم، والينا كريكوف، بحضور الملازم أول مراد علي سبت، من لجنة تأمين الفعاليات. 
ورحب العميد عصام العور، بالوفد الضيف، مؤكداً حرص شرطة دبي على مد جميع جسور التواصـــل وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات، وصولاً إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات والتخصصات الأمنية. 
وبحث العميد العور والوفد الروسي سبل التعاون، وتعزيز العلاقات في المجالات الأمنية والشرطية بين الجانبين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الاطلاع على أهم الممارسات الشرطية في المجال الشرطي.
وبعد ذلك، اصطحب العميد عصام العور الوفد الروسي إلى مرور البرشاء، واستمع إلى شرح حول المهام والواجبات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور في الحفاظ على أمن الطريق، وخفض أعداد الحوادث ووفيات الطريق، وفرض قانون يحافظ على الاستقرار، ويبسط الأمن بين الناس.

تميز وحرفية
وفي نهاية الزيارة، عبّر الوفد عن إعجابه الكبير بما شاهده من مستوى متطور في مجال العمل الشرطي والأمني في القيادة العامة لشرطة دبي، وما لمسه من تميّز وحرفية كبيرة في العمل، مشيداً بكفاءة فرق العمل لدى شرطة دبي ومدى مواكبتها لكل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الحديثة التي سخرتها في خدمة الإنسان وأمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار.

