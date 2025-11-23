تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي بين الجالية الصينية بدبي

دبي (الاتحاد)



في إطار جهودها الرامية لتعزيز التوعية الأمنية والمجتمعية، نظمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ممثلة بإدارتي الحد من الجريمة، والمطلوبين، وبالتعاون مع إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ملتقى توعوياً مخصصاً للجالية الصينية، في نادي ضباط شرطة دبي.

وشهد الملتقى، اللواء عيد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وأو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، وشيان يي، نائب القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، والعميد طارق هلال السويدي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون العمليات، والعميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، وخئ تشاو، مدير القسم القنصلي بالقنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين، وبحضور نحو 140 من أبناء الجالية الصينية.

ورحب اللواء عيد محمد حارب، بالقنصل العام بوكيان، مشيداً بأهمية التواصل المستمر بين شرطة دبي والجاليات المختلفة المقيمة في الإمارة، بما يعزّز من أواصر التعاون المجتمعي. وقال: «يأتي تنظيم هذا الملتقى التوعوي المخصص لأبناء الجالية الصينية ترجمةً لنهج القيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ مفهوم الأمن الشامل، الذي لا يقتصر على الجوانب الأمنية فحسب، بل يشمل أيضاً بناء جسور الشراكة مع مختلف الجاليات في المجتمع، بمختلف خلفياتهم الثقافية والعرقية».

وأكد اللواء حارب أن نشر الوعي والمعرفة يمثلان حجر الزاوية في الحد من الجريمة، وأن تمكين الجاليات من الإلمام بالخدمات الشرطية والقوانين المحلية يسهم بشكل مباشر في تعزيز بيئة مجتمعية مستقرة وآمنة للجميع.



تعزيز جسور التواصل

أعربت القنصل العام أو بوكيان عن بالغ شكرها وتقديرها لشرطة دبي، على جهودها المتواصلة في توعية أفراد الجالية الصينية بخدماتها الأمنية والمرورية والمجتمعية، مشيدة بحرص القيادة على تعزيز جسور التواصل والتفاهم مع مختلف الجاليات، بما يعكس روح التعايش والتسامح التي تتميز بها دولة الإمارات.



محاضرات

تضمن الملتقى مجموعة من محاضرات التوعية التي سلطت الضوء على جرائم الاحتيال وسبل الوقاية منها، وجرائم البضائع المقلدة وحقوق الملكية الفكرية، وأضرار المخدرات، إلى جانب التوعية بخدمات شرطة دبي الأمنية، ومن ذلك مراكز الشرطة الذكية، وآليات التواصل مع الضحية، ومنصة التطوع وكيفية الانضمام إليها، وسبل التواصل مع الجهات الأمنية، وآليات الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات أو جرائم عبر المنصات والقنوات الرسمية، كالتطبيق الذكي لشرطة دبي، أو منصة e-Crime، أو مركز الاتصال 901 أو خدمة «عين الشرطة».