محاضرة تأهيلية في «خيرية الشارقة» استعداداً للعرس الجماعي الـ11

الشارقة (الاتحاد)



نظَّمت جمعية الشارقة الخيرية، أمس «الأحد»، محاضرة تأهيلية استهدفت العرسان المشاركين في العرس الجماعي الـ11 المزمع إقامته برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وجاءت المحاضرة التي قدّمها المستشار الأسري الدكتور عبدالعزيز الحمادي، بهدف رئيسي هو دعم الشباب نفسياً وتأهيلهم لبناء حياة زوجية مستقرة تقوم على الوعي والمسؤولية، وركّزت بشكل مباشر على وضع العرسان أمام المفهوم الحقيقي للزواج باعتباره شراكة ممتدة تتطلب استعداداً ذهنياً وقدرة على إدارة التحديات والتفاهم، حيث أوضح أن الهدف من هذه اللقاءات ليس الوعظ النظري، بل منح الشباب أدوات عملية تساعدهم على التعامل مع الحياة الزوجية منذ يومها الأول، وتجنُّب المشكلات التي تنشأ غالباً بسبب غياب الحوار أو سوء إدارة المسؤوليات.

وأكد الدكتور الحمادي أن كثيراً من حالات التعثر الأسري في سنوات الزواج الأولى لا ترتبط بضعف الإمكانات المالية بقدر ما ترتبط بنقص الوعي، مشيراً إلى أن التخطيط، وتوزيع الأدوار، وفهم طبيعة الطرف الآخر، تمثل الأساس الحقيقي لاستقرار الأسرة، كما شدّد على أهمية بناء الزواج على المودة والاحترام، وإدراك أن الخلاف جزء طبيعي من الحياة، لكن النجاح يكمن في كيفية التعامل معه دون أن يتحول إلى أزمة تعصف بلبنة الحياة الأسرية.

كما تناولت المحاضرة محاور عملية، مثل مهارات الحوار بين الزوجين، وإدارة الميزانية في البدايات الأولى للحياة المشتركة، وتحديد توقعات واقعية حول المسؤوليات، إلى جانب التأكيد على أن الاستقرار الأسري يبدأ من قرارات صغيرة لكنها واعية، وهو ما تسعى الجمعية لترسيخه عبر هذه البرامج المصاحبة للعرس الجماعي.