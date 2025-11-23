مؤتمر بدبي يرسم مستقبل العلاجات التداخلية

دبي (وام)



تتصدر مناقشة أحدث العلاجات القلبية المستقبلية، وأبرز التحديات التي تواجه أطباء القلب، أجندة النسخة الثامنة من المؤتمر السنوي للجمعية الخليجية لقسطرة القلب (GIS)، الذي تنطلق أعماله الخميس المقبل في فندق «إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي» بدبي، ليكون المنصة الأبرز إقليمياً في مجال القسطرة القلبية والجراحات التداخلية، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبني أفضل الممارسات العلاجية.

ويشهد الحدث على مدار ثلاثة أيام زخماً علمياً، بمشاركة أكثر من 200 خبير من نخبة اختصاصيي القلب والقسطرة في العالم العربي، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وتركيا، حيث تتضمن الأجندة المكثفة تنظيم 33 جلسة علمية، و195 محاضرة، و20 ورشة عمل متخصصة، وذلك بالتعاون مع جمعيات قلب وقسطرة عالمية رائدة، وبدعم من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الصحة بدبي، وجمعية القلب الأميركية.

وفي خطوة تهدف لتعزيز التعليم الطبي التداخلي، سيتم نقل بث مباشر لـ8 عمليات جراحية دقيقة من مراكز طبية عالمية مرموقة لتبادل الخبرات الميدانية، تشمل مستشفى القاسمي ومستشفى الشيخ شخبوط في الإمارات، وثلاثة مستشفيات في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مراكز في سلطنة عُمان، والعراق، وإيطاليا، وأمريكا، كما سيناقش المجتمعون أكثر من 100 حالة قلبية معقدة لتقديم حلول طبية مبتكرة لها.



تقنيات وتحديات

وأكد الدكتور فواز المطيري، رئيس الجمعية الخليجية لقسطرة القلب، رئيس قسم واستشاري أمراض القلب والقسطرة في مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بالحرس الوطني - الرياض، أن هذه النسخة ستركز على أحدث التقنيات والتحديات التي تواجه أطباء القلب والقسطرة، مستعرضة نتائج التجارب السريرية الحديثة.



بروتوكولات علاجية

وأوضح الدكتور موسى أكبر، رئيس اللجنة العلمية، الأمين العام للجمعية الخليجية لقسطرة القلب، واستشاري أمراض القلب التداخلية، رئيس وحدة القلب في مستشفى الصباح - الكويت، أن المؤتمر يسعى لترسيخ الممارسات المبنية على الأدلة العلمية وتطوير بروتوكولات علاجية مصممة خصيصاً لتلائم الواقع الطبي في دول الخليج، في حين أشار الدكتور عبدالله شهاب، نائب رئيس جمعية القلب الإماراتية، نائب رئيس الجمعية الخليجية لقسطرة القلب، إلى التوسع النوعي في فعاليات هذا العام.