إطلاق الدفعة الأولى من برنامج «بوصلة القيادة» في الشارقة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أطلق مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي الدفعة الأولى من برنامج «بوصلة القيادة» (COMPASS) بالتعاون مع جامعة إكستر بالمملكة المتحدة، وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويهدف إلى تطوير القيادات الأكاديمية العليا في مؤسسات التعليم العالي.

جاء إطلاق البرنامج بحضور الدكتورة محدثة الهاشمي، عضو اللجنة التنفيذية للمجلس، وأعضاء المجلس من مديري الجامعات والمؤسسات التعليمية في الإمارة، بما في ذلك الدكتور علي هلال النقبي، مدير جامعة خورفكان، والدكتور هاشم الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، والدكتورة عائشة بوشليبي، مدير جامعة الذيد، والدكتورة نجوى الحوسني، مدير جامعة كلباء، والدكتورة عائشة بوخاطر الشامسي، أمين عام المجلس، إلى جانب الأستاذة خولة الحوسني، نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم.



بيئات محفّزة

يستمر البرنامج لمدة أسبوعين في حرم جامعة إكستر، ويتيح للمشاركين فرصة التفاعل المباشر مع خبراء في القيادة والحوكمة والتطوير المؤسسي في التعليم العالي. ويهدف إلى تعزيز القدرات القيادية الاستراتيجية، وتمكين المشاركين من اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة والبيانات، بالإضافة إلى خلق بيئات جامعية محفّزة على الابتكار ورفاهية الطلبة.