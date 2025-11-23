الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق الدفعة الأولى من برنامج «بوصلة القيادة» في الشارقة

مشاركون في البرنامج (من المصدر)
24 نوفمبر 2025 01:17

الشارقة (الاتحاد) 

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أطلق مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي الدفعة الأولى من برنامج «بوصلة القيادة» (COMPASS) بالتعاون مع جامعة إكستر بالمملكة المتحدة، وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويهدف إلى تطوير القيادات الأكاديمية العليا في مؤسسات التعليم العالي.
جاء إطلاق البرنامج بحضور الدكتورة محدثة الهاشمي، عضو اللجنة التنفيذية للمجلس، وأعضاء المجلس من مديري الجامعات والمؤسسات التعليمية في الإمارة، بما في ذلك الدكتور علي هلال النقبي، مدير جامعة خورفكان، والدكتور هاشم الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، والدكتورة عائشة بوشليبي، مدير جامعة الذيد، والدكتورة نجوى الحوسني، مدير جامعة كلباء، والدكتورة عائشة بوخاطر الشامسي، أمين عام المجلس، إلى جانب الأستاذة خولة الحوسني، نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم.

بيئات محفّزة
يستمر البرنامج لمدة أسبوعين في حرم جامعة إكستر، ويتيح للمشاركين فرصة التفاعل المباشر مع خبراء في القيادة والحوكمة والتطوير المؤسسي في التعليم العالي. ويهدف إلى تعزيز القدرات القيادية الاستراتيجية، وتمكين المشاركين من اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة والبيانات، بالإضافة إلى خلق بيئات جامعية محفّزة على الابتكار ورفاهية الطلبة.

أخبار ذات صلة
حكام الإمارات يعزون ملك البحرين في وفاة الشيخ إبراهيم بن حمد
«إقامة دبي» تستشرف مستقبل الخدمات الحكومية بزيارة للمملكة المتحدة
سلطان بن محمد القاسمي
الشارقة
مجلس الشارقة للتعليم
التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة إكستر
المملكة المتحدة
آخر الأخبار
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
الأخبار العالمية
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
اليوم 12:37
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
الرياضة
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
اليوم 12:25
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
علوم الدار
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
اليوم 12:23
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
اليوم 12:11
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
الرياضة
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©