«خليفة التربوية» تشارك في «الدولي للطفولة المبكرة» بفلوريدا

فلوريدا (الاتحاد)



شاركت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات «مؤسسة إرث زايد الإنساني»، في فعاليات المؤتمر الدولي الذي تنظّمه رابطة التعليم المبكر بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، المنعقد في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر، حيث تأتي مشاركة الجائزة للتعريف بمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، التي تستهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية التي تأخذ بها المؤسسات والمراكز البحثية ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات المجتمعية ذات العلاقة بالتعليم المبكر للطفولة.

وأكد حميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، على أهمية المشاركة في هذا المؤتمر الدولي الذي ينعقد تحت شعار «التعلم في هذا المكان لكل طفل والقيادة من أجله»، وهو شعار يجسّد ما يشهده قطاع الطفولة المبكرة من اهتمام عالمي في مختلف أرجاء العالم، كما أن المؤتمر يعتبر واحداً من أكبر التجمّعات العالمية للمتخصصين في التعليم المبكر، ويعتبر منصة تجمع المشاركين للتعلّم من تجارب الآخرين، وتبادل الأفكار، وبناء شبكة علاقات مهنية، كما أنه يجمع الآلاف من المتخصصين والمهتمين بهذا الشأن، بما في ذلك المعلمون، ومديرو البرامج، والباحثون، ومديرو السياسات، بما يجعل المؤتمر منصة عالمية لتأكيد الجهود الدؤوبة التي تبذلها مختلف دول العالم للنهوض بهذه الفئة.

وقال حميد الهوتي: إنّ مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر يعتبر مبادرة وطنية رائدة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجسّد إطلاق هذا المجال ما يشهده قطاع الطفولة المبكرة من اهتمام من قبل القيادة الرشيدة، حيث قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رائدة في رعاية وتمكين هذه الفئة عبر منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي تكفل لها تنشئة صحية واجتماعية وثقافية متميزة.



500 جلسة

قال الهوتي، إن المشاركة في هذا المؤتمر تُتيح الفرصة للتعريف بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وريادتها في الاستثمار في بناء الإنسان وخاصة هذه الفئة العمرية للطفولة المبكرة، حيث يتضمن المؤتمر أكثر من 500 جلسة علمية متخصصة يقدّمها خبراء من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى المعرض المصاحب الذي تشارك فيه 200 شركة متخصصة لتوفير بيئة معزِّزة للتنشئة الاجتماعية السليمة لفئة الطفولة المبكرة.



