اليوم عودة دوام الامتحانات بمواعيدها الاعتيادية

دينا جوني (أبوظبي)



يستأنف طلبة المدارس، اليوم الاثنين، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025–2026 في مواعيدها الأصلية، وذلك بعد أن تمّ تأخير الاختبارات لمدة ساعة كاملة يومَي الخميس والجمعة بسبب الضباب وحرص الوزارة على سلامة الطلبة.

وكان طلبة الصف الثاني عشر قد أدّوا يوم الجمعة امتحان مادة الكيمياء، على أن يواصلوا اليوم أداء امتحان مادة الرياضيات بنظامَيْه الورقي والإلكتروني، وسط جاهزية كاملة للجان التنظيمية في المدارس.

ووفق التعميم الموجّه من الإدارات المدرسية إلى أولياء الأمور، تعود الامتحانات اعتباراً من الاثنين «اليوم» إلى مواعيدها المقررة على النحو الآتي:

الصفوف من الثالث وحتى الحادي عشر: تبدأ الامتحانات عند الساعة 9:00 صباحاً.

الصف الثاني عشر: تبدأ الامتحانات عند الساعة 12:00 ظهراً للفترة الأولى التي تستمر لغاية الواحدة والنصف بعد الظهر، والفترة الثانية من الواحدة والنصف لغاية الثانية والنصف.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع الإجراءات اللوجستية والفنية جاهزة لضمان أداء الطلبة امتحان الرياضيات بسلاسة ودقة، سواء عبر نظام الامتحانات الإلكتروني أو النماذج الورقية، مشدّدة على أهمية التزام الطلبة بالتعليمات الامتحانية لضمان انضباط سير الاختبارات وجودة المخرجات.