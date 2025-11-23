الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الفجيرة الخيرية» تعزز ريادتها في تطوير العمل الخيري

«الفجيرة الخيرية» تعزز ريادتها في تطوير العمل الخيري
24 نوفمبر 2025 01:17

الفجيرة (وام)

أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية، عن تعاونها مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لتطوير آليات العمل وتحديث أنظمة التحقق من البيانات المالية والإدارية، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة وتعزيز سرعة ودقة تقديم الخدمات للمستفيدين.
وقال يوسف المرشودي، مدير عام الجمعية: إن تعاوننا مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية يمثّل خطوة مهمة نحو تطوير بنية العمل المؤسسي في الجمعية، عبر الاستفادة من البيانات الموثوقة والتقارير الائتمانية الدقيقة التي تسهم في تعزيز كفاءة التحقق من الحالات، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بأعلى مستوى من الشفافية والمسؤولية.
بدوره، قال مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية: سيتيح لنا هذا التعاون تزويد الجمعية بمنتجاتنا وتقاريرنا الائتمانية التي تدعم عمليات التحقق واتخاذ القرار، وهو ما سيُعزز من كفاءة إدارة الحالات ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

الفجيرة
جمعية الفجيرة الخيرية
الاتحاد للمعلومات الائتمانية
يوسف المرشودي
شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية
