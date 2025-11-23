«خبز السبيل» تتوسع لتقديم وجبات عبر الأجهزة الذكية

دبي (الاتحاد)



أطلق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، المرحلة الجديدة من مبادرة «خبز السبيل»، التي توسّع نطاقها لتقديم وجبات طعام ساخنة للعمال عبر أجهزة ذكية مبتكرة تعمل على مدار الساعة، وتقدّم الخدمة بطريقة حضارية تعزّز التكافل الاجتماعي والعمل الخيري المستدام.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، أن مبادرة «خبز السبيل» تجسّد رسالة دبي الإنسانية في رعاية الفئات محدودة الدخل.

وأوضحت زينب جمعة التميمي، مدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أن المبادرة ساهمت في توزيع الآلاف من الخبز الساخن يومياً عبر أجهزة آمنة وسهلة الاستخدام.