علوم الدار

تخريج الدفعة الأولى من رائدات الأعمال بالدبلوم الاحترافي

الخريجات في صورة جماعية (من المصدر)
24 نوفمبر 2025 01:17

أبوظبي (الاتحاد) 

احتفلت جمعية الإمارات لرائدات الأعمال بتخريج الدفعة الأولى من الحاصلات على الدبلوم الاحترافي لريادة الأعمال، بحضور الشيخة ندى بنت عيسى المعلا، وذلك تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الرابع والخمسين. وبلغ عدد خريجات هذه الدفعة 21 سيدة من رائدات وسيدات الأعمال، اللواتي نجحن في استكمال متطلبات البرنامج الاحترافي الذي يهدف إلى تمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز مهاراتها في قيادة المشاريع، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، بما يواكب رؤية الدولة في دعم الابتكار والتنمية المستدامة.
وكانت الدكتورة شفيقة العامري، رئيسة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، في استقبال الضيوف والمدعوين من الشخصيات الرسمية والإعلامية ورواد العمل المجتمعي.
وأعربت الدكتورة شفيقة العامري عن فخرها بإنجازات الخريجات، مؤكدة أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل الإمارات، وأن الجمعية مستمرة في تقديم البرامج والمبادرات التي تعزز دور المرأة في الاقتصاد الوطني.
واختُتِم الحفل بتكريم الخريجات وتبادل التهاني بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وسط أجواء احتفالية تؤكد روح الإنجاز والانتماء للوطن. يذكر أن جمعية الإمارات لرائدات الأعمال قد وقعت مؤخراً اتفاقية شراكة حصرية مع مؤسسة تمكين للاستشارات ومنصة TheAdvisor.net لإطلاق أول دبلوم متكامل في ريادة الأعمال، مصمم خصيصًا للفتيات الطموحات المميزات اللواتي يتطلعن لبناء مستقبل مهني قوي ومؤثر.

رائدات الأعمال
جمعية الإمارات لرائدات الأعمال
ريادة الأعمال
الإمارات
