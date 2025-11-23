الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تركيب 3650 عمود إنارة وتنفيذ 32 ألف عملية صيانة بالشارقة

خلال أعمال تصميم وتنفيذ شبكات إنارة الطرق (من المصدر)
24 نوفمبر 2025 01:17

الشارقة (الاتحاد)

تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها في تصميم وتنفيذ شبكات إنارة الطرق في المناطق كافة، وفق معايير ومواصفات ذات جودة وكفاءة عالية، حيث أنجزت «الهيئة» تركيب وتشغيل 3.650 عمود إنارة للطرق، وتنفيذ 32.432 عملية صيانة لأصول إنارة الطرق، إلى جانب تمديد شبكة إنارة الطرق بطول 146.258 متراً بمدينة الشارقة، وذلك خلال الفترة من بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر 2025.
وأكد المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن مشروعات الإنارة التي تنفذها «الهيئة» في مختلف مناطق إمارة الشارقة تتم وفق أفضل المواصفات والمعايير، حيث يتم تصميم شبكة الإنارة بما يتناسب مع الطرق الفرعية والرئيسية والطرق السريعة، سواء من حيث المسافات بين الأعمدة أو ارتفاعها أو تحديد عدد الكشافات التي سيتم تثبيتها على الأعمدة، مشيراً إلى أن فرق العمل بإدارة توزيع الكهرباء تعمل على تصميم واعتماد وتنفيذ شبكات الإنارة بعد دراسة المشروع وتدقيقه، بما يتناسب مع مقاسات الطريق للتوزيع الأمثل للأعمدة والكشافات.
وأضاف أن «الهيئة» مستمرة في توفير أفضل الخدمات للمشاريع في المناطق كافة، مؤكداً أن مشاريع الإنارة تعد من المشروعات الحيوية والضرورية التي تزين الشوارع وتحقق الأمن والسلامة للسكان وسائقي المركبات على الطرق.

