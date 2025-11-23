إنجاز حزمة من المشاريع التطويرية في منطقة حتّا

دبي (وام)



أنجزت اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، برئاسة معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حزمة من المشاريع التطويرية في المنطقة، شملت تنفيذ مشروع مدرج سد حتّا، بطول 610 أمتار، ومدرسة متكاملة المرافق، والمسكن النموذجي في منطقة مكن، وإنشاء مسار جديد للدراجات الجبلية بطول 15 كيلومتراً، ومسار جديد لرياضة المشي الجبلية بطول 10 كيلومترات، وتطوير ثلاث مزارع، هي: مزرعة الفراولة، ومزرعة حتا فارم، ومزرعة الورقيات، إضافة إلى تطوير الحلول المرورية في منطقة حتا.

ويأتي تنفيذ المشاريع في إطار الخطة الشاملة لتطوير منطقة حتّا، للارتقاء بجودة الحياة، وتطوير الخدمات لسكان وزوار المنطقة، وتطوير المشاريع والمبادرات والبرامج والأنشطة والفعاليات المُقامة، وتعزيز القُدرات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية فيها، بما يسهم بالارتقاء بجودة الحياة لسكان وزوار المنطقة، وتوفير خدمات سياحية فريدة في حتّا، لتكون المنطقة وجهة سياحية على مدار العام.

ويبلغ طول مدرج سد حتّا، 610 أمتار، وهو مدرج يتيح لسكان وزوار المنطقة، الصعود إلى أعلى السد بسهولة وسلاسة، وجرى تخصيص ست استراحات موزعة على طول المدرج، ويصل ارتفاعه إلى 37 متراً عن أسفل المدرج، ويستغرق الوصول لقمة المدرج 17 دقيقة، ويوفر لزواره رحلة استثنائية في الوصول لقمة السد، والاستمتاع بمنظر السد، والأنشطة الترفيهية المتاحة، مثل «الكياك».

وروعي تقديم خدمات متكاملة للزوار في منطقة السد، حيث يتكامل المدرج مع مركز التنقل الذي يقع بالقرب من بداية المدرج، وهو ما يوفر رحلة مريحة وسهلة للمستخدمين للوصول إلى المدرج، كما يمكن الوصول إلى منطقة شلالات حتا من خلال مسار يربط بداية المدرج «أسفل المدرج»، مع شلالات حتّا المستدامة، وهو المشروع الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث جرت الاستفادة من منحدر السد في إبداع جدارية فسيفساء تحمل صورة المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وتعد الأكبر عالمياً إذ تتكون من أكثر من 1.2 مليون قطعة من الرخام الطبيعي، بينما ينحدر الشلال ليكون قناة مائية، ينتشر على ضفتيها العديد من متاجر التجزئة والمطاعم والكافيهات.

وشملت المشاريع المنجزة لخدمة سكان المنطقة، إنشاء مدرسة وفقاً لأحدث التصاميم والمعايير العالمية، حيث تشكل مجمعاً تعليمياً متكاملاً تحت سقف واحد، لتقديم خدمات تعليمية متميزة لسكان المنطقة، وشيّدت المدرسة على مساحة 18600 متر مربع، وتتسع لأكثر من 1000 طالب، وتضم 44 فصلاً دراسياً، ومختبرات تعليمية، وصالات رياضية وملاعب خارجية بمساحة 4700 متر مربع، ومسرحاً متعدد الاستخدامات بسعة 416 مقعداً.

كما أنجزت اللجنة صيانة أربع مدارس، هي: مدرسة حتا 1، ومدرسة حتا 2، ومدرسة راشد بن سعيد، ومدرسة الظهرة.



3 مزارع

تضمنت المشاريع المنجزة، تطوير ثلاث مزارع بمنطقة حتا، والمزارع الثلاث هي: مزرعة الفراولة، ومزرعة حتا فارم، ومزرعة الورقيات، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة القطاع الزراعي.

وشمل مشروع تطوير مزرعة الفراولة، زيادة المساحة الخارجية المخصصة للزراعة، وتعزيز البيت الزراعي، بزيادة أعداد شتلات الفراولة من خلال اعتماد أنظمة زراعة هرمية مبتكرة، باستخدام أنظمة الزراعة المائية: «الهايدروبونيك». كما شملت أعمال التطوير، تحسين كفاءة التبريد، بإضافة وحدات جديدة، وإنشاء مبنى مخصص لحضانة البذور.

أما في مزرعة الورقيات، فجرى إنشاء ثلاث بيوت زراعية تعمل بنظام الزراعة المائية: «الهايدروبونيك».



مجلس حتّا

في إطار حرص اللجنة على تعزيز التواصل الاجتماعي لسكان المنطقة، يجري حالياً تنفيذ مشروع مجلس حتّا الذي يتسع لـ 130 شخصاً، ليكون ملتقى لسكان المنطقة، إضافة إلى إنشاء قاعة للأفراح تتسع لـ1000 شخص، ومشروع تنفيذ مركز حتّا الخدمي، يوفر مجموعة من الخدمات للسكان في منطقة مكن، ويقع المبنى على مساحة 2000 متر مربع، ويضم 13 وحدة تجارية، كما يجري العمل على تنفيذ 213 مسكناً للمواطنين في منطقة مكن، وتصميم حي سكني نموذجي.

وتشمل المشاريع التطويرية في منطقة حتّا، التوسع في تنفيذ مسارات الدراجات الهوائية، ومن المشاريع الجاري تنفيذها أيضاً، مشروع تطوير مستشفى حتّا، ونادي حتّا الرياضي، وصيانة السدود في المنطقة.