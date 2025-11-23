«إقامة دبي» تستشرف مستقبل الخدمات الحكومية بزيارة للمملكة المتحدة

دبي (الاتحاد)



في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير منظومة العمل الحكومي واستشراف مستقبل الخدمات، نفّذت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، شملت سلسلة لقاءات وفعاليات دولية ركّزت على تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات الداعمة لمسيرة الابتكار المؤسسي، بما يعزّز دور دبي في تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة وتكاملاً. وتضمّنت الزيارة جولة في مركز دبي للأعمال في لندن، اطّلع خلالها وفد إقامة دبي الذي ضم: المقدم سالم محمد بن علي، نائب مساعد المدير العام لشؤون الريادة والمستقبل، والمقدم خليل إبراهيم، نائب مدير مركز الابتكار والمستقبل، والملازم مانع أحمد راشد العتبي، محلل استشراف المستقبل، على تجارب مبتكرة ونماذج عمل تدعم بناء مدن أكثر ابتكاراً وفعالية. وشارك الوفد كذلك في المؤتمر الدولي للابتكار وريادة الأعمال، وفي معرض ابتكارات المختبر في برمنغهام.

وقال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي: «تركّز إقامة دبي على استكشاف التقنيات والأساليب المستقبلية التي تعزّز جودة خدماتنا وترتقي بتجربة الزائر والمقيم. نحن نعمل باستمرار على تبنّي أحدث الابتكارات، وتطوير أنظمة رقمية، تُسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدة عالمياً في الابتكار وجودة الحياة».