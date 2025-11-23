الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تكرم فرق «التعليم» لدعمها «سفراء كلنا شرطة»

خلال التكريم (من المصدر)
24 نوفمبر 2025 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت شرطة أبوظبي فرق وزارة التربية والتعليم؛ تقديراً لجهودهم وتعاونهم المثمر في دعم تطبيق مشروع «سفراء كلنا شرطة» في المدارس الحكومية، تحقيقاً لأهداف عام المجتمع 2025، وتعزيزاً للشراكة المجتمعية، وترسيخاً لقيم المسؤولية والمواطنة الإيجابية، وخلق بيئة مدرسية آمنة وصحية.
 وأكد العقيد سيف علي الجابري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة، أن التكريم يأتي تقديراً للجهود المتميزة التي بذلتها فرق وزارة التربية والتعليم في دعم وتنفيذ المشروع، بما يسهم في غرس قيم الانتماء والمسؤولية لدى الطلبة، وتعزيز التواصل بين الشرطة والمجتمع المدرسي عبر برامج نوعية ومبتكرة، وتفعيل التطوع الشرطي من خلال منظومة «كلنا شرطة».
وأوضح المقدم راشد سعيد الأشخري، رئيس قسم «كلنا شرطة» في إدارة الشرطة المجتمعية، أن مشروع «سفراء كلنا شرطة» في المدارس حقق إنجازات ونتائج متميزة، من خلال الحد من السلوكيات غير المرغوب فيها، وتشجيع الطلبة على الإسهام الفعال في خدمة المجتمع، وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية عبر تطوير مهاراتهم، مشيراً إلى أنه تم تنظيم العديد من الفرص التطوعية داخل الحرم المدرسي وخارجه، إلى جانب تنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية تسهم في رفع مستوى الوعي الأمني والمجتمعي بين الطلبة.
 وأشاد فريق عمل وزارة التربية والتعليم بدور شرطة أبوظبي في دعم المجتمع المدرسي، وإطلاق المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تعزز منظومة التعليم وتكرس قيم الشراكة والتعاون لخدمة المجتمع.

أخبار ذات صلة
«الأمن السيبراني»: «سايبر كيو» ينطلق في أبوظبي بمشاركة خبراء من 100 دولة
افتتاح مبهر لبطولة العالم للكيك بوكسينج في أبوظبي
كلنا شرطة
شرطة أبوظبي
أبوظبي
وزارة التربية والتعليم
المدارس الحكومية
آخر الأخبار
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
الأخبار العالمية
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
اليوم 12:37
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
الرياضة
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
اليوم 12:25
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
علوم الدار
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
اليوم 12:23
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
اليوم 12:11
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
الرياضة
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©