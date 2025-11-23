شرطة أبوظبي تكرم فرق «التعليم» لدعمها «سفراء كلنا شرطة»

أبوظبي (الاتحاد)



كرمت شرطة أبوظبي فرق وزارة التربية والتعليم؛ تقديراً لجهودهم وتعاونهم المثمر في دعم تطبيق مشروع «سفراء كلنا شرطة» في المدارس الحكومية، تحقيقاً لأهداف عام المجتمع 2025، وتعزيزاً للشراكة المجتمعية، وترسيخاً لقيم المسؤولية والمواطنة الإيجابية، وخلق بيئة مدرسية آمنة وصحية.

وأكد العقيد سيف علي الجابري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة، أن التكريم يأتي تقديراً للجهود المتميزة التي بذلتها فرق وزارة التربية والتعليم في دعم وتنفيذ المشروع، بما يسهم في غرس قيم الانتماء والمسؤولية لدى الطلبة، وتعزيز التواصل بين الشرطة والمجتمع المدرسي عبر برامج نوعية ومبتكرة، وتفعيل التطوع الشرطي من خلال منظومة «كلنا شرطة».

وأوضح المقدم راشد سعيد الأشخري، رئيس قسم «كلنا شرطة» في إدارة الشرطة المجتمعية، أن مشروع «سفراء كلنا شرطة» في المدارس حقق إنجازات ونتائج متميزة، من خلال الحد من السلوكيات غير المرغوب فيها، وتشجيع الطلبة على الإسهام الفعال في خدمة المجتمع، وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية عبر تطوير مهاراتهم، مشيراً إلى أنه تم تنظيم العديد من الفرص التطوعية داخل الحرم المدرسي وخارجه، إلى جانب تنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية تسهم في رفع مستوى الوعي الأمني والمجتمعي بين الطلبة.

وأشاد فريق عمل وزارة التربية والتعليم بدور شرطة أبوظبي في دعم المجتمع المدرسي، وإطلاق المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تعزز منظومة التعليم وتكرس قيم الشراكة والتعاون لخدمة المجتمع.