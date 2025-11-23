سالم بن سلطان القاسمي يقدّم واجب العزاء في وفاة الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة بالبحرين

المنامة (وام)

قدّم الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، اليوم، واجب العزاء في وفاة سمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة في مملكة البحرين الشقيقة.

وأعرب الشيخ سالم بن سلطان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لمعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نائب رئيس الاتحاد الدولي ولمعالي الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة وذوي الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.