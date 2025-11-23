محمد الشرقي: صناعة الثقافة القيادية نهج إماراتي

الفجيرة (وام)



شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جانباً من برنامج مخيم القيادات الاستراتيجية 2025، الذي نظمه مكتب رئاسة مجلس الوزراء في منتجع وفندق البحر بالفجيرة.

وأكد سموه، خلال حضوره ورشة إدارة الأداء ضمن برنامج المخيم، أن صناعة الثقافة القيادية المستدامة تعد نهجاً استراتيجياً لدولة الإمارات، ابتداء بتجربة بناء الاتحاد إلى اليوم.

وأشار سموه إلى التزام إمارة الفجيرة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بدعم الكفاءات الوطنية، وتمكينها في مختلف المجالات التي تسهم في تعزيز رؤية الدولة وتوجهاتها في مسيرة التنمية الشاملة.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بأهداف برنامج القيادات الاستراتيجية المخصص للوكلاء والمديرين العموم في الوزارات والجهات الاتحادية، منوهاً بدور البرنامج في تمكين القادة المشاركين، وتعزيز مهاراتهم القيادية مدعومة بأفضل الممارسات نحو مستويات أكثر تميزاً وكفاءة.

وعبر قادة البرنامج عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد الفجيرة على حضوره ومشاركتهم الورشة والبرنامج، مما يشكل حافزاً يسهم في تعزيز الترابط الاستراتيجي والرؤى، وتحقيق أهداف البرنامج.