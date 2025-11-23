الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حكام الإمارات يعزون ملك البحرين في وفاة الشيخ إبراهيم بن حمد

حكام الإمارات يعزون ملك البحرين في وفاة الشيخ إبراهيم بن حمد
24 نوفمبر 2025 01:19

أبوظبي (وام) 

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى أخيهم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة سمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة. 
كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تعزية مماثلة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

حكام الإمارات
الإمارات
سلطان بن محمد القاسمي
الشارقة
حميد بن راشد النعيمي
عجمان
حمد بن محمد الشرقي
الفجيرة
سعود بن راشد المعلا
أم القيوين
حمد بن عيسى
البحرين
