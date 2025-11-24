محمد بن راشد يصل إلى مقر المجلس الوطني الاتحادي لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى مقر المجلس الوطني الاتحادي لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر. وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس.

