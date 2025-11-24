الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن راشد يصل إلى مقر المجلس الوطني الاتحادي لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18

محمد بن راشد
24 نوفمبر 2025 12:58

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى مقر المجلس الوطني الاتحادي لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر. وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس.

ونيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الاثنين، دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

«الوطني الاتحادي» يعقد جلسته الأولى من الدور الثالث للفصل التشريعي الثامن عشر وينتخب المراقبين ويشكل لجانه الدائمة
نيابة عن صاحب السموّ رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المجلس الوطني الاتحادي
محمد بن راشد
دور الانعقاد العادي
