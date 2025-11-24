الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة تعتمد سداد مديونية 143 حالة

لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة تعتمد سداد مديونية 143 حالة
24 نوفمبر 2025 15:05

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 73 مليوناً و786 ألف درهم، لسداد مديونية 143 حالة من الحالات المعروضة عليها.

وأكد راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة (29) مبلغ 73 مليوناً و786 ألف درهم، لسداد مديونية 143 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين.

وأوضح أن إجمالي المبالغ التي تمّت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة (29)، بلغ ملياراً و353 مليوناً و773 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 2791 مستفيداً.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
