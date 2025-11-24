حميد بن عمار يُطلق برنامجاً لتطوير قدرات الكوادر الإعلامية الحكومية بعجمان

أطلق الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، برنامج «الكفاءات الإعلامية»، والذي يهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الإعلامية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، وتمكينها من مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الاتصال الحديث. وأكد الشيخ حميد بن عمار أن بناء القدرات الإعلامية، يُعد ركيزة أساسية في دعم مسيرة حكومة عجمان وترسيخ حضورها الوطني، مشيراً إلى أن الإعلام الحديث بات شريكاً في نقل رسائل المؤسسات بوضوح ومهنية. وأضاف: «نحرص في عجمان على تأسيس منظومة إعلامية متكاملة تمتلك المعرفة والمهارة والجاهزية، وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في الاتصال محلياً ودولياً. ويجسّد هذا البرنامج رؤية القيادة في الاستثمار في الإنسان، وإعداد كوادر وطنية قادرة على تمثيل الإمارة بكفاءة واقتدار عبر المنصات الإعلامية». وقال الشيخ حميد بن عمار: «نتطلع من خلال البرنامج، إلى تمكين الإعلاميين والمتحدثين الرسميين وفرق الاتصال المؤسسي، من مهارات صياغة الرسائل المؤثرة، وإدارة المواقف الاستراتيجية، والتعامل باحترافية مع الإعلام التقليدي والرقمي، بما يعزّز حضور عجمان ويواكب تطلعاتها». واستعرض المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أمام الشيخ حميد بن عمار النعيمي، تفاصيل البرنامج ومحاوره التدريبية، ومكوناته، والتي ستُنفذ خلال المرحلة المقبلة. من جانبه، قال سعادة محمد عبدالله الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي، إن إطلاق البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات أقسام الإعلام والاتصال المؤسسي بالجهات الحكومية وشبه الحكومية، ودعم المتحدثين الرسميين والقيادات الإعلامية بمهارات متقدمة، وفق أفضل الممارسات العالمية. وأضاف أن البرنامج يستهدف موظفين من 25 جهة حكومية وشبه حكومية، ويغطي مختلف المستويات القيادية والإشرافية والتنفيذية. وتابع: يتضمن البرنامج في دورته الأولى أكثر من 10 برامج تدريبية متخصّصة تقدمها مؤسسات إعلامية وأكاديميات إقليمية وعالمية، تتناول طيفاً واسعاً من المهارات الإعلامية الحديثة، ومنها دور الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام، الاتصال الاستراتيجي، التخطيط الإعلامي، إدارة السمعة المؤسسية، وصناعة المحتوى الإبداعي والتحرير الرقمي، إلى جانب مهارات إدارة الأزمات الإعلامية. ويخصّص البرنامج أيضاً مسارات تدريبية حول سياسات الإعلام والاتصال الحكومي، بهدف تعزيز ثقافة الاتصال المؤسسي، ورفع الوعي بالدور الحيوي للإعلام في دعم مبادرات الحكومة وخططها المستقبلية. وينظم البرنامج دورات تدريبية على الخطاب الموحد، وإدارة المؤتمرات الصحافية، والتعامل مع وسائل الإعلام الدولية، بما يضمن إطلاق رسائل دقيقة وواضحة عند التواصل مع الجمهور. ويأتي إطلاق البرنامج ليؤكد حرص حكومة عجمان على الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز حضور الإمارة في المشهد الإعلامي عبر أدوات معرفية متطورة، تواكب التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وترسّخ الهوية الإعلامية لعجمان محلياً ودولياً.