علوم الدار

"الأرصاد": احتمال سقوط أمطار غدا

أبوظبي
24 نوفمبر 2025 17:43

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً غرباً مع احتمال سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:33 والمد الثاني عند الساعة 05:35، والجزر الأول عند الساعة 08:14 والجزر الثاني عند الساعة 22:22.
الموج في بحر عمان خفيف أيضا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 01:19، والجزر الأول عند الساعة 18:24 والجزرالثاني عند الساعة 07:37.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                  الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 30 21 80 30

دبي 31 22 75 40

الشارقة 31 17 75 35

عجمان 30 18 80 35

أم القيوين 29 17 80 30

رأس الخيمة 30 16 75 25

الفجيرة 28 20 65 25

العـين 31 18 70 20

ليوا 32 16 80 30

الرويس 30 22 80 35

السلع 28 21 85 40

دلـمـا 28 24 75 40

طنب الكبرى / الصغرى 29 23 75 45

أبو موسى 29 23 80 45.

المصدر: وام
سقوط أمطار
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
