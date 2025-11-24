هطول أمطار على مناطق مختلفة من الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت، اليوم، أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة الظفرة بأبوظبي، ومناطق متفرقة من الدولة، حيث تهيّأت فرصة تكوُّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة الغبار والأتربة أحياناً وتصل سرعتها إلى 40 كم/س مع السُّحب على بعض المناطق الشرقية والغربية، نتيجة امتداد منخفض سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يسود طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار خاصةً غرباً وعلى بعض المناطق الداخلية، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتفصيلاً، هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة، على كل من «طريق مدينة زايد باتجاه المرفا/ طريق حبشان - غياثي (منطقة الظفرة)، وأمطار متوسطة على أبو قرين، حبشان (منطقة الظفرة)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مربض (الفجيرة)، وهطلت أمطار خفيفة، على جنوب جزيرة دلما، الشناين (أبوظبي)، والهدوانية، ويو الغدر، غياثي (منطقة الظفرة)، وطريق شوكة (رأس الخيمة)».

ووفقاً لتقرير المركز الوطني للأرصاد عن السمات المناخية خلال شهر نوفمبر، والذي يُعد من ضمن الفترة الانتقالية الثانية، ويتميز هذا الشهر باعتدال درجة الحرارة نهاراً وانخفاضها أثناء الليل، حيث ينخفض معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 4 - 6 درجات عما كانت عليه خلال شهر أكتوبر، وذلك نتيجة لاستمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب بعيداً عن المنطقة.

تتأثر الدولة، خلال هذا الشهر، بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً نحو المنطقة، خلال النصف الثاني منه، مما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وتميل درجات الحرارة للبرودة أحياناً، خاصة ليلاً على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية.

كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد لمنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق. وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب، تزداد كميات السُّحب، وتتكون السّحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة.

ويتوقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غداً طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً غرباً مع فرصة سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكُّل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى أن يسود الأربعاء طقس غائم جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً أحياناً ليلاً على السواحل، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكُّل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقّع المركز أن يسود طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع فرصة محتملة لسقوط أمطار، وذلك يومي الخميس والجمعة.