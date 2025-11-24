الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تشارك في المؤتمر العدلي الثاني بالرياض

وفد المحكمة الاتحادية العليا وكبار الحضور خلال المؤتمر (وام)
25 نوفمبر 2025 01:52

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن

شاركت المحكمة الاتحادية العليا في الدولة بوفد رسمي في المؤتمر العدلي الثاني الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض خلال اليومين الماضيين، بحضور واسع من ممثلي الهيئات القضائية والعدلية من مختلف الدول.
مثّل المحكمة الاتحادية العليا وفدٌ برئاسة معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة، وعدد من المختصين، وبمشاركة واسعة من الهيئات القضائية والعدلية.
وناقش المشاركون أبرز المستجدات والتجارب في تطوير المنظومة العدلية، وتعزيز التعاون القضائي، والابتكار في تقنيات التقاضي والعمل القضائي الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم العدالة، وضمان جودة الخدمات القضائية.
وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا أهمية هذه المؤتمرات في تبادل الخبرات، وترسيخ الشراكات الاستراتيجية بين الأجهزة القضائية في دول مجلس التعاون والدول العربية ودول العالم، والاطلاع على أفضل الممارسات الداعمة لتطوير العمل القضائي، وتحقيق العدالة الناجزة.
واختُتمت أعمال المؤتمر بتوصيات تعزّز مسيرة التعاون القضائي المشترك، وتُسهم في تطوير الأنظمة العدلية، بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية الحديثة.

المحكمة الاتحادية العليا
الرياض
الإمارات
محمد حمد البادي
آخر الأخبار
الأمطار تزيد معاناة الفلسطينيين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
برد الشتاء يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
اليوم 01:54
الوفدان الأميركي والأوكراني خلال محادثات جنيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»
اليوم 01:54
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 01:54
جانب من الطرود المعدة للإرسال إلى غزة (من المصدر)
علوم الدار
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
اليوم 01:53
الطفل «زايد» ثاني حالة علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني (من المصدر)
علوم الدار
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©