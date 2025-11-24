«بلدية أبوظبي» تعزز الوعي بالسلوكيات الإيجابية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة البلديات والنقل، ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، حملة «دارنا مسؤوليتنا.. فرجاننا عنواننا»، لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على نظافة السكيك، والحد من ظاهرة الرمي العشوائي للمخلفات في الأماكن العامة، وذلك ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الحياة، وتحسين المظهر العام للمدينة، بما يعكس صورتها الحضارية والجمالية.

واستهدفت الحملة جميع فئات المجتمع بمختلف أعمارهم واهتماماتهم، تأكيداً على أن الحفاظ على المظهر العام مسؤولية جماعية، تستوجب تعاون الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في سبيل بناء بيئة حضرية آمنة ومستدامة، تعزز رفاهية السكان وجودة الحياة في الأحياء السكنية.

وتضمنت الحملة تنفيذ زيارات ميدانية مكثفة إلى الكثير من الفرجان والمناطق السكنية، جرى خلالها توعية السكان وأفراد المجتمع بالسلوكيات الإيجابية التي تساهم في الحفاظ على المظهر العام. ولتوسيع نطاق التأثير والوصول إلى شرائح أكبر من المجتمع، تم نشر منشورات توعية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «فريجنا».