علوم الدار

«العين الدولي للصيد والفروسية 2025» ينطلق غداً

«العين الدولي للصيد والفروسية 2025» ينطلق غداً
25 نوفمبر 2025 01:52

العين (الاتحاد)

أعلن معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2025 اختيار «بريمير موتورز» راعياً رسمياً للسيارات في الدورة الأولى للمعرض، الذي يقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، في مركز أدنيك العين من 26 إلى 30 نوفمبر 2025، ليجمع عشاق الصيد والفروسية والصقور والأنشطة الخارجية، في احتفاء بالثقافة والتراث الإماراتي العريق. ويشكل إطلاق الدورة الأولى من المعرض، الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، محطة مهمة في جهود المجموعة المستمرة لتقديم تجارب مؤثرة تحتفي بالتقاليد الإماراتية، مع تعزيز الابتكار ودعم نمو الأعمال، ويوفر المعرض منصة حيوية لاستعراض أحدث التطورات في قطاعات الصيد والفروسية، بما يعكس التوازن بين الأصالة والتجديد. فيما تبرز مشاركة «بريمير موتورز»، الراعي الرسمي للسيارات في معرض العين الدولي للصيد والفروسية، رؤيتها المشتركة للمغامرة والتراث والابتكار. ويستعد المعرض لتقديم مجموعة شاملة من المنتجات تغطي 14 قطاعاً رئيسياً.

الإمارات
معرض العين الدولي للصيد والفروسية
معرض العين للصيد والفروسية
العين
معرض الصيد والفروسية
هزاع بن زايد
