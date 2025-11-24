اختتام «هاكاثون الرعاية الصحية 2025» في دبي

دبي (الاتحاد)

نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثَّلة بالرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي ومجلس شباب المؤسسة، حفل ختام هاكاثون الرعاية الصحية «هاك فور هيلث 2025»، في مبادرة استراتيجية تعكس التزام المؤسسة بدفع مسيرة الابتكار في القطاع الصحي وتوفير منصات وطنية تحتضن العقول المبدعة، وتسهم في تطوير حلول ذكية تعزّز جودة الحياة وترتقي بمستوى الخدمات الصحية في الدولة.

ويُعد الحدث إحدى المبادرات الداعمة لتنفيذ استراتيجية المؤسسة للابتكار 2023 - 2026، ويجسّد توجُّهها نحو تسريع التحول الرقمي وخلق بيئة محفّزة على التفكير الإبداعي، تستثمر طاقات المجتمع، وخصوصاً فئة الشباب، في تصميم أدوات تقنية متقدمة تعالج تحديات واقعية وتدفع بعجلة التطوير إلى آفاق جديدة.

وأكدت مباركة إبراهيم، المديرة التنفيذية لقطاع المعلومات بالإنابة والرئيسة التنفيذية للذكاء الاصطناعي في المؤسسة، أن تنظيم الهاكاثون يعكس إيمان المؤسسة بالدور المحوري للإبداع التشاركي في رسم ملامح مستقبل الصحة في دولة الإمارات، مشيرةً إلى أن المبادرة تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التمكين المجتمعي، وتكريس الريادة الصحية والتكنولوجية للدولة.

وأضافت: أن «هاكاثون الرعاية الصحية» يمثل نموذجاً عملياً لنهج المؤسسة في فتح آفاق المشاركة المجتمعية أمام الطاقات المبدعة، وتمكينها من الإسهام الفاعل في بناء منظومة صحية ذكية ومرنة.

يشار إلى أن باب التسجيل في الهاكاثون كان مفتوحاً أمام المبتكرين والمتخصصين في الرعاية الصحية ورواد الأعمال وموظفي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وطلبة الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة، وذلك على مدى نحو ستة أشهر من مايو حتى نوفمبر الجاري، بما يضمن مشاركة الكوادر الشابة والخبرات العملية في بيئة حيوية تُسهم في بلورة أفكار تقنية قابلة للتنفيذ.

وارتكز الهاكاثون على أربعة مسارات رئيسية تعكس أولويات المرحلة المقبلة، حيث ركّز المسار الأول على تسريع الخدمات وتقليل الإجراءات لدعم توجهات الحكومة في تصفير البيروقراطية، بينما تناول المسار الثاني تعزيز التواصل الإنساني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تحت شعار «يداً بيد»، وهو شعار عام المجتمع في دولة الإمارات لعام 2025. توازن فعّال بين التطور التقني والمسؤولية البيئية.

وأعلنت المؤسسة خلال حفل الختام عن الفرق الفائزة في «هاك فور هيلث 2025»، حيث حصل فريق كليات التقنية العليا - الشارقة على المركز الأول، فيما حصدت جامعة برمنغهام في دبي المركزين الثاني والثالث، على أن تُنشر المشاركات الفائزة لاحقاً عبر القنوات الرقمية الرسمية للمؤسسة.