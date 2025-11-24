«تريندز» و«سيكيور كندا» يعززان التعاون البحثي في قضايا السلام

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن جولته البحثية في كندا، وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الافتراضي في كندا، مذكرة تفاهم مع منظمة سيكيور كندا (Secure Canada) المتخصصة في الأمن المجتمعي، وتعزيز الوعي والبحوث المرتبطة بمكافحة التطرف وحماية المجتمعات.

جرى التوقيع في مدينة تورنتو بحضور قيادات الجانبين، حيث وقّع عن «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، فيما وقّع عن الجانب الكندي ستايسي غرونوفسكي، عضو مجلس إدارة المنظمة.

وترسي هذه الاتفاقية إطاراً للتعاون في مشاريع بحثية مشتركة، وبرامج تدريبية، وتبادل الخبرات المتعلقة بالأمن المجتمعي، ودراسات التطرف، وسبل تعزيز التماسك الاجتماعي، بما يدعم الجهود المشتركة الرامية إلى ترسيخ السلام، وتعزيز الاستقرار في كندا والعالم.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار توسع تريندز العالمي لتعزيز الشراكات المعرفية مع مؤسسات رائدة في مجالات الأمن والسلام. وأعرب عن سعادته بتعزيز التعاون مع منظمة سيكيور كندا (Secure Canada)، وهي من المؤسسات النشطة والمهمة في مجال الأمن المجتمعي، لافتاً إلى أن الجانبين سيعملان على تطوير مبادرات نوعية تخدم البحث العلمي، وتساهم في دعم السياسات العامة الرامية إلى تعزيز الأمن وحماية المجتمعات من التهديدات المعاصرة. وأعرب الدكتور العلي عن ثقته بأن هذا التعاون سيفتح آفاقاً واسعة لمشاريع بحثية وتطبيقية تخدم الطرفين.

من جانبها، أعربت ستايسي غرونوفسكي، عضوة مجلس إدارة منظمة سيكيور كندا (Secure Canada)، عن سعادتها الكبيرة بإبرام الاتفاقية، مؤكدة أن هذه الشراكة تشكّل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق العمل البحثي بين المؤسستين.

وأعربت غرونوفسكي عن تطلعها إلى التعاون المستقبلي بشأن قضايا السلام والأمن في كندا.

وقالت: «أشعر بقدر كبير من الفخر والامتنان لتوقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة بحثية مرموقة، وأترقب بشغف ما ستحمله شراكتنا من تعاون مثمر في المستقبل».