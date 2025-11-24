«شرطة أبوظبي» توعّي بدور الشرطة في حماية المجتمع

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي، فعالية توعوية بمناسبة «اليوم العالمي للطفل»، والذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في مدينة الطفل «كيدزانيا»، بمركز «ياس مول التجاري»، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الوعي الأمني بين فئة الطلبة في بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة والترفيه.

وهدفت الفعالية إلى تعزيز الوعي بدور الشرطة في حماية المجتمع، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية لدى الطلبة بأسلوب مبتكر يجمع بين التعلم العملي والتثقيف الترفيهي، بما يُسهم في بناء جيل واعٍ يساهم في دعم مسيرة التنمية والتقدم، وتضمّنت الأنشطة تعريف الطلبة بمهام رجال الشرطة وواجباتهم، وتعزيز السلوك الإيجابي والمسؤول في المجتمع، إلى جانب التوعية بالاستخدام الآمن للتقنية ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يرسّخ لديهم سلوكاً رقمياً واعياً ومسؤولاً. وشارك الطلبة في جولة تعليمية تفاعلية داخل مدينة كيدزانيا، شملت زيارة مكتب الشرطة، حيث تعرّفوا إلى السلوكيات المرورية السليمة، وخاضوا تجارب واقعية في أداء الأدوار الشرطية.

واختتمت الفعالية بتأكيد إدارة الشرطة المجتمعية على أهمية التواصل الفعّال مع فئة الناشئة، وتزويدهم بالمعرفة الأمنية والسلوكية منذ الصغر، بما يعزّز قيم المواطنة الإيجابية والمسؤولية المجتمعية لدى الأجيال القادمة.