الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» توعّي بدور الشرطة في حماية المجتمع

الطلبة خلال الفعالية التوعوية (من المصدر)
25 نوفمبر 2025 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن

نظّمت إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي، فعالية توعوية بمناسبة «اليوم العالمي للطفل»، والذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في مدينة الطفل «كيدزانيا»، بمركز «ياس مول التجاري»، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الوعي الأمني بين فئة الطلبة في بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة والترفيه.
وهدفت الفعالية إلى تعزيز الوعي بدور الشرطة في حماية المجتمع، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية لدى الطلبة بأسلوب مبتكر يجمع بين التعلم العملي والتثقيف الترفيهي، بما يُسهم في بناء جيل واعٍ يساهم في دعم مسيرة التنمية والتقدم، وتضمّنت الأنشطة تعريف الطلبة بمهام رجال الشرطة وواجباتهم، وتعزيز السلوك الإيجابي والمسؤول في المجتمع، إلى جانب التوعية بالاستخدام الآمن للتقنية ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يرسّخ لديهم سلوكاً رقمياً واعياً ومسؤولاً. وشارك الطلبة في جولة تعليمية تفاعلية داخل مدينة كيدزانيا، شملت زيارة مكتب الشرطة، حيث تعرّفوا إلى السلوكيات المرورية السليمة، وخاضوا تجارب واقعية في أداء الأدوار الشرطية.
واختتمت الفعالية بتأكيد إدارة الشرطة المجتمعية على أهمية التواصل الفعّال مع فئة الناشئة، وتزويدهم بالمعرفة الأمنية والسلوكية منذ الصغر، بما يعزّز قيم المواطنة الإيجابية والمسؤولية المجتمعية لدى الأجيال القادمة.

حماية المجتمع
الإمارات
أبوظبي
شرطة أبوظبي
إدارة الشرطة المجتمعية
الشرطة المجتمعية
اليوم العالمي للطفل
يوم الطفل
يوم الطفل العالمي
وزارة التربية والتعليم
كيدزانيا
كيدزانيا أبوظبي
آخر الأخبار
الأمطار تزيد معاناة الفلسطينيين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
برد الشتاء يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
اليوم 01:54
الوفدان الأميركي والأوكراني خلال محادثات جنيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»
اليوم 01:54
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 01:54
جانب من الطرود المعدة للإرسال إلى غزة (من المصدر)
علوم الدار
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
اليوم 01:53
الطفل «زايد» ثاني حالة علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني (من المصدر)
علوم الدار
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©