الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إماراتُنا.. عهدُ ولاء ووطن انتماء» محاضرة تنظمها «إسلامية دبي»

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
25 نوفمبر 2025 01:53

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن

تنظّم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي محاضرتها الشهرية ضمن برنامج «نبراس»، تحت عنوان «إماراتنا.. عهد ولاء، ووطن انتماء»، يقدّمها الشيخ محمد حسن الطاهر، في 27 نوفمبر الجاري، في فعالية تهدف إلى ترسيخ القيم الوطنية، وتأكيد دور المواطن في حفظ مكتسبات الدولة، ودعم مسيرة التطوير والتنمية، عبر المنصات الرقمية المخصصة لموظفي الجهات الحكومية في دبي.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة البرامج التوعوية التي تطلقها الدائرة دعماً لرسالتها في نشر المعرفة الدينية والوطنية، وتأكيداً على دورها في بناء مجتمع واعٍ يستند إلى القيم الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات. وتركّز الفعالية على إبراز نعمة الأمن والأمان التي تنعم بها الدولة، وما تمثله من أساس متين لاستقرار المجتمع ونهضته، إلى جانب بيان أثر الأمان في تسهيل العبادة، وتحقيق مقاصدها الشرعية.
كما تسلّط المحاضرة الضوء على مفهوم المواطنة الصالحة، ودورها في تعزيز روح الانتماء والمسؤولية لدى الأفراد، وتوضيح مساهمة كل فرد في حماية مكتسبات الوطن، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
دبي
إسلامية دبي
الإمارات
آخر الأخبار
الأمطار تزيد معاناة الفلسطينيين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
برد الشتاء يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
اليوم 01:54
الوفدان الأميركي والأوكراني خلال محادثات جنيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»
اليوم 01:54
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 01:54
جانب من الطرود المعدة للإرسال إلى غزة (من المصدر)
علوم الدار
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
اليوم 01:53
الطفل «زايد» ثاني حالة علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني (من المصدر)
علوم الدار
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©