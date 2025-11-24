«إماراتُنا.. عهدُ ولاء ووطن انتماء» محاضرة تنظمها «إسلامية دبي»

دبي (الاتحاد)

تنظّم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي محاضرتها الشهرية ضمن برنامج «نبراس»، تحت عنوان «إماراتنا.. عهد ولاء، ووطن انتماء»، يقدّمها الشيخ محمد حسن الطاهر، في 27 نوفمبر الجاري، في فعالية تهدف إلى ترسيخ القيم الوطنية، وتأكيد دور المواطن في حفظ مكتسبات الدولة، ودعم مسيرة التطوير والتنمية، عبر المنصات الرقمية المخصصة لموظفي الجهات الحكومية في دبي.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة البرامج التوعوية التي تطلقها الدائرة دعماً لرسالتها في نشر المعرفة الدينية والوطنية، وتأكيداً على دورها في بناء مجتمع واعٍ يستند إلى القيم الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات. وتركّز الفعالية على إبراز نعمة الأمن والأمان التي تنعم بها الدولة، وما تمثله من أساس متين لاستقرار المجتمع ونهضته، إلى جانب بيان أثر الأمان في تسهيل العبادة، وتحقيق مقاصدها الشرعية.

كما تسلّط المحاضرة الضوء على مفهوم المواطنة الصالحة، ودورها في تعزيز روح الانتماء والمسؤولية لدى الأفراد، وتوضيح مساهمة كل فرد في حماية مكتسبات الوطن، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.