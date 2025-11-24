الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جمعية أم المؤمنين بعجمان تحتفل بعيد الاتحاد الـ54

جانب من فعاليات الحفل (وام)
25 نوفمبر 2025 01:52

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن

برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، نظّمت جمعية أم المؤمنين في عجمان احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ54. وشهد الحفل حضوراً كبيراً من الشخصيات العامة في عجمان وكبار المواطنين وذوي الهمم، إلى جانب جمهور واسع من الأسر والمجتمع المحلي، ما يعكس أهمية هذه المناسبة في تعزيز قيم التلاحم الاجتماعي، والتعبير عن الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، والاعتزاز بمسيرة الاتحاد والهوية الوطنية.
وتضمَّن الحفل مجموعة من الفقرات الوطنية والتراثية المتنوعة، حيث قدّمت الفرقة العسكرية التابعة للقيادة العامة لشرطة عجمان، عرضاً عسكرياً جسّد مظاهر الانضباط والروح الوطنية، فيما قدّم طلاب مدرسة الحكمة الخاصة فقرة استعراضية. كما شارك مركز عجمان لتأهيل ذوي الهمم بفقرة بعنوان «الأسرة في ظل الاتحاد»، استعرضت دور الأسرة الإماراتية في بناء المجتمع وتعزيز قيم التكافل والتلاحم. وفي ختام الفعالية، كرَّمت جمعية أم المؤمنين الرعاة والداعمين والشركاء.

عيد الاتحاد
الإمارات
احتفالات عيد الاتحاد
جمعية أم المؤمنين
جمعية أم المؤمنين بعجمان
فاطمة بنت زايد
فاطمة بنت زايد بن صقر
آخر الأخبار
الأمطار تزيد معاناة الفلسطينيين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
برد الشتاء يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
اليوم 01:54
الوفدان الأميركي والأوكراني خلال محادثات جنيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»
اليوم 01:54
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 01:54
جانب من الطرود المعدة للإرسال إلى غزة (من المصدر)
علوم الدار
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
اليوم 01:53
الطفل «زايد» ثاني حالة علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني (من المصدر)
علوم الدار
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©