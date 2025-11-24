جمعية أم المؤمنين بعجمان تحتفل بعيد الاتحاد الـ54

عجمان (وام)

برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، نظّمت جمعية أم المؤمنين في عجمان احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ54. وشهد الحفل حضوراً كبيراً من الشخصيات العامة في عجمان وكبار المواطنين وذوي الهمم، إلى جانب جمهور واسع من الأسر والمجتمع المحلي، ما يعكس أهمية هذه المناسبة في تعزيز قيم التلاحم الاجتماعي، والتعبير عن الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، والاعتزاز بمسيرة الاتحاد والهوية الوطنية.

وتضمَّن الحفل مجموعة من الفقرات الوطنية والتراثية المتنوعة، حيث قدّمت الفرقة العسكرية التابعة للقيادة العامة لشرطة عجمان، عرضاً عسكرياً جسّد مظاهر الانضباط والروح الوطنية، فيما قدّم طلاب مدرسة الحكمة الخاصة فقرة استعراضية. كما شارك مركز عجمان لتأهيل ذوي الهمم بفقرة بعنوان «الأسرة في ظل الاتحاد»، استعرضت دور الأسرة الإماراتية في بناء المجتمع وتعزيز قيم التكافل والتلاحم. وفي ختام الفعالية، كرَّمت جمعية أم المؤمنين الرعاة والداعمين والشركاء.