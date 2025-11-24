الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

مسعود بزشكيان خلال لقائه خالد بالهول (وام)
25 نوفمبر 2025 01:52

طهران (وام)

قدّم خالد عبدالله بالهول، أوراق اعتماده إلى فخامة الدكتور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ونقل بالهول تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، بالمزيد من التقدم والازدهار.
وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.
من جانبه، عبّر خالد بالهول عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتّى المجالات، بما يُسهم في دعم أواصر الجوار والتعاون بين البلدين. وتم، خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبحث سبل تطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الجارين.

إيران
سفير الإمارات
الإمارات
خالد عبدالله بالهول
خالد بالهول
مسعود بيزشكيان
