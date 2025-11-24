الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

10 فائزين بالجوائز الطبية 2025 في «مؤسسة حمدان»

10 فائزين بالجوائز الطبية 2025 في «مؤسسة حمدان»
25 نوفمبر 2025 01:52

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن نتائج الجوائز الطبية لعام 2025، والتي تمخّضت عن فوز «10» مؤسسات واختصاصيين وباحثين في مختلف الجوائز الإقليمية والمحلية.
وأعرب الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، عن سعادته بنتائج الجوائز الطبية لهذا العام، قائلاً: «يُسعدنا أن نتائج الجوائز الطبية لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، تُعبِّر عن نمو مطّرد في الجهود المتميزة لتطوير الخدمات في القطاع الطبي، ونحن في مؤسسة حمدان مستمرون في تسليط الضوء على أفضل الممارسات في القطاع الصحي من خلال البحوث والممارسات المتميزة، حيث تضمنت هذا العام دراساتٍ وإنجازاتٍ رائدة ستُمثل إضافةً قيّمة للقطاع الصحي».   وتقدَّم الدكتور السويدي بالتهنئة للفائزين في مختلف الفئات وقال: نتطلع إلى المزيد من الإنجازات، كما نتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية، ونتمنى حظاً أوفر لمن يحالفهم الحظ في هذه الدورة، كما نشكر لجان التحكيم على جهودهم في تقييم الأعمال المشاركة، وجميع القائمين على الجوائز.

