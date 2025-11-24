مبادرة «المرحوم سعيد الجنيبي للتعليم» تدعم الطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، القناة الحكومية الرسمية لتلقي المساهمات الاجتماعية في أبوظبي، عن إطلاق مبادرة لدعم الطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود، وتمكينهم من مواصلة تعليمهم دون انقطاع، بالتعاون مع أسرة المرحوم سعيد الجنيبي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وبمساهمة بلغت مليون درهم إماراتي قدمتها أسرة الجنيبي.

وأعلنت الهيئة عن مبادرة «المرحوم سعيد الجنيبي للتعليم»، بهدف دعم الطلاب من الأسر محدودة الدخل وتمكينهم من مواصلة تعليمهم دون انقطاع. وتجسد المبادرة، التي أُطلقت في عام 2024، مكانة التعليم باعتباره ركناً أساسياً في بناء الإنسان ونهضة المجتمع. كما تأتي تكريماً لإرث المرحوم سعيد عبدالله ناصر الجنيبي، أحد رواد التعليم في دولة الإمارات ومؤسس مدارس النهضة الوطنية في أبوظبي، الذي ترك بصمة راسخة في مسيرة التعليم.

وقد حرصت أسرة الجنيبي على دعم هذه المبادرة، تأكيداً لالتزامها المتواصل بنهج العطاء المجتمعي، وتعزيز دور المبادرات التعليمية التي تمنح الجميع فرصاً حقيقية للنمو والتمكين.

وأشار الدكتور محمد ابن المرحوم سعيد الجنيبي: «نفتخر بإطلاق هذه المبادرة التي تمثل رسالة حب وامتنان لوالدنا، رحمه الله، وتكرّم إرثه في دعم التعليم. هدفنا الرئيسي هو تخفيف العبء عن الأسر التي تواجه صعوبات مالية وتمكين أبنائها من مواصلة تعليمهم وبناء مستقبل أفضل. والأهم من ذلك، أن هذه المبادرة تمثل امتداداً لقيم والدنا، الذي كان يؤمن بأن التعليم هو الأساس لبناء الإنسان والمجتمع. قدمنا مساهمة بقيمة مليون درهم إماراتي لدعم هذه المبادرة، وهي خطوة نابعة من رغبتنا في تخليد ذكرى والدنا، رحمه الله، بطريقة تعكس قيمه ومبادئه، فهذه المساهمة هي رسالة شكر ومحبة لرجل آمن بأن التعليم هو السبيل الحقيقي لتمكين الإنسان. وهذه المبادرة تكرم إرث والدنا، رحمه الله، في دعم التعليم».

ويتم تنفيذ عمليات الدعم بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، التي تتولى تقييم الحالات وتوزيع المساعدات وفق أعلى معايير الشفافية، لضمان وصول الدعم إلى الطلاب المستحقين وتحقيق أثر اجتماعي ملموس.

بدوره، قال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «تجسّد مبادرة المرحوم سعيد الجنيبي للتعليم نموذجاً متميزاً للعطاء المجتمعي الهادف، ودعماً مباشراً لتمكين الطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود. ونفخر في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً بكوننا القناة الحكومية الرسمية التي أتاحت لأسرة الجنيبي توجيه مساهمتهم البالغة مليون درهم لدعم الطلاب واستمرار مسيرتهم التعليمية. وبالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، نضمن إيصال الدعم إلى مستحقيه وفق أعلى معايير الشفافية، انسجاماً مع رسالتنا في تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم المشاريع ذات الأثر الاجتماعي، وتماشياً مع إعلان 2025 عام المجتمع».

وتنسجم هذه المبادرة مع دور هيئة المساهمات المجتمعية - معاً كحلقة وصل بين القطاع العام والخاص والمؤسسات الاجتماعية، في توجيه المساهمات بشفافية نحو المشاريع التي تحقق أثراً مباشراً ومستداماً على المجتمع. كما تعزز المبادرة ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع، وتدعم جهود التنمية الاجتماعية وتمكين الطلاب والأسر المحتاجة في أبوظبي، بما يسهم في بناء مجتمع متعاون وشامل للأجيال القادمة.