الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قنصل عام الدولة يلتقي رئيس دائرة العلاقات الخارجية بإقليم كردستان العراق

قنصل عام الدولة يلتقي رئيس دائرة العلاقات الخارجية بإقليم كردستان العراق
25 نوفمبر 2025 01:52

أربيل (وام)

التقى أحمد حسن الشحي، القنصل العام لدولة الإمارات لدى إقليم كردستان العراق، معالي سفين محسن دزيي، رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحكومة إقليم كردستان العراق.
وقدم معالي رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، خلال اللقاء، التهنئة لقنصل عام الدولة، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.
من جانبه، أعرب أحمد الشحي عن اعتزازه بتمثيل الإمارات العربية المتحدة لدى إقليم كردستان العراق، وحرصه على تعزيز العلاقات والتعاون والشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية العراق عموماً وإقليم كردستان العراق على وجه الخصوص، بما يسهم في دعم أواصر الأخوة بين البلدين.
وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون، وسبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.

كردستان العراق
الإمارات
إقليم كردستان العراق
أحمد الشحي
كردستان
إقليم كردستان
