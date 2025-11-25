الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"الداخلية" تعلن ضوابط الاحتفال وتزيين المركبات في عيد الاتحاد الـ 54

شعار وزارة الداخلية
25 نوفمبر 2025 12:19

أعلنت وزارة الداخلية الاشتراطات والضوابط القانونية للاحتفال وتزيين المركبات خلال احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 54.
يأتي ذلك حرصًا على ضمان سلامة المواطنين والمقيمين، والحفاظ على النظام العام.
وشملت التعليمات اشتراطات وضوابط تُعنى بالسلوكيات المقبولة أثناء الاحتفالات، مع التأكيد على الالتزام الكامل لتجنب المخالفات المترتبة على عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات.وفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على منصة إكس.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الداخلية
الإمارات
عيد الاتحاد
تزيين المركبات
