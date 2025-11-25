الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

لجنة بـ "الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها

لجنة بـ"الوطني" تعتمد تقرير موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها
25 نوفمبر 2025 15:20

 اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، تقرير موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.

 

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من شيخة سعيد الكعبي، مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

 

واطلعت اللجنة في سبيل دراستها للموضوع على الدراسات والأوراق البحثية المعدة من باحثي الأمانة العامة للمجلس، وعقدت اجتماعات مع عدد من الخبراء والمختصين في مجال الأسرة؛ لمناقشة التحديات الاجتماعية والتشريعية وفق محاور الموضوع، وتضمن التقرير التوصيات المقترحة بناء على النتائج والملاحظات التي توصلت إليها اللجنة خلال دراستها للموضوع.

 

المصدر: وام
حماية الأسرة
المجلس الوطني الاتحادي
الأسرة الإماراتية
