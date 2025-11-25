الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة الفجيرة تناقش استعداداتها لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 54

شرطة الفجيرة تناقش استعداداتها لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 54
25 نوفمبر 2025 15:56

ناقشت اللجنة العليا الدائمة لشرطة الفجيرة منظومة الجاهزية الأمنية والمرورية استعدادًا لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 54.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة من مديري الإدارات المعنية ورؤساء المراكز الشرطية الشاملة، خطة الانتشار الأمني والمروري في الإمارة، وآليات تعزيز الانسيابية المرورية في مختلف المواقع الحيوية التي تشهد فعاليات ومظاهر احتفالية، بما يضمن أعلى مستويات الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار.

 

وناقشت اللجنة سياسة أوقات العمل لمحلات الألعاب الإلكترونية والفئات العمرية المسموح لها بارتيادها، بما يحقق بيئة آمنة ويحد من أي سلوكيات قد تشكل خطورة على النشء، إضافة إلى بحث فرص تطوير الضوابط المنظمة لهذا القطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

أخبار ذات صلة
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
أبوظبي تتألق بزينة عيد الاتحاد الـ 54

وتطرّق الاجتماع إلى مبادرة تصفير البيروقراطية مع الشركاء فيما يتعلق بإجراءات نظام الإنذار المبكر الرقمي في المنشآت الحيوية والهامة، مؤكداً أهمية تبسيط الإجراءات، وتسريع عمليات الربط والتكامل، وتعزيز الاعتمادية في منظومة الاستجابة للطوارئ.

 

وأكد اللواء الكعبي خلال الاجتماع أن شرطة الفجيرة تحت مظلة وزارة الداخلية، ماضية في تعزيز جاهزيتها الشاملة، ورفع جودة الخدمات الأمنية والمرورية، وتوثيق التعاون مع جميع الجهات لضمان تنظيم احتفالات آمنة ومستقرة تعكس صورة الإمارات الحضارية.

 

المصدر: وام
شرطة الفجيرة
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
اليوم 12:26
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضة
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 12:11
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
الرياضة
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
اليوم 12:08
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
الرياضة
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
اليوم 12:05
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
الرياضة
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
اليوم 11:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©