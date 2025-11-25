الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انخفاض في الحرارة غداً مع أجواء غائمة جزئياً

انخفاض في الحرارة غداً مع أجواء غائمة جزئياً
25 نوفمبر 2025 17:40

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، خصوصًا في المناطق الغربية، مع فرصة لهطول أمطار، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحيانًا، وتتراوح اتجاهاتها بين الجنوبية الشرقية والشمالية الغربية، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفًا، حيث يحدث المد الأول عند الساعة 15:08، والمد الثاني عند الساعة 06:25، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 08:52 والجزر الثاني عند الساعة 23:03.

أما في بحر عُمان فيكون الموج خفيفًا أيضًا، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:18، والمد الثاني عند الساعة 02:00، فيما يحدث الجزر الأول عند الساعة 07:37 والجزر الثاني عند الساعة 19:05.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 18 85 35

دبي 29 15 80 30

الشارقة 29 14 75 25

عجمان 29 13 75 25

أم القيوين 29 12 70 25

رأس الخيمة 28 11 70 25

الفجيرة 28 16 70 30

العـين 28 16 65 10

ليوا 31 18 85 15

الرويس 28 20 80 30

السلع 27 20 80 30

دلـمـا 27 22 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 26 20 80 30

أبو موسى 26 20 80 30

المصدر: وام
درجات الحرارة
الطقس
الطقس في الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
أحوال الطقس
حرارة الطقس
الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
