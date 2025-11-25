الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى دعوة إلى المشاركة في القمة الخليجية التي تستضيفها البحرين

رئيس الدولة يتلقى دعوة إلى المشاركة في القمة الخليجية التي تستضيفها البحرين
25 نوفمبر 2025 20:40

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، تتضمن دعوة سموه إلى المشاركة في القمة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها البحرين خلال شهر ديسمبر المقبل.

تسلم سموه الرسالة خلال استقباله في قصر البحر في أبوظبي سعادة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، سفير البحرين لدى الدولة، الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من النماء والازدهار.

فيما حمل سموه السفير تحياته إلى جلالة الملك حمد بن عيسى، وأطيب تمنياته لمملكة البحرين الشقيقة دوام التقدم والرخاء.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
الإمارات
البحرين
حمد بن عيسى
حمد بن عيسى آل خليفة
مجلس التعاون
مجلس التعاون الخليجي
