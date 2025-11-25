حملة على المنشآت التجارية غير الغذائية وصالونات التجميل في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



نفذت دائرة البلديات والنقل، ممثلةً ببلدية مدينة أبوظبي، حملة تفتيشية توعوية استمرت 10 أيام، خلال نوفمبر الجاري، شملت المنشآت التجارية غير الغذائية في أبوظبي وضواحيها، ضمن إطار حرص البلدية على تعزيز مستوى الصحة العامة، وضمان جودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الحملة تأتي ضمن جهودها المستمرة في تعزيز جودة الحياة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وحث المنشآت الخدمية على الالتزام بالقوانين والنظم، بما يعزز صحة المجتمع وسلامة أفراده.

واستهدفت الحملة التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في مراكز التجميل النسائية، وصالونات الحلاقة الرجالية والأطفال، والتزامها بالنظم والقوانين المتعلقة بالنظافة العامة أثناء تقديم الخدمات، بما يسهم في الحد من الممارسات السلبية، والمخاطر الصحية، والحفاظ على سلامة وصحة مرتادي هذه المنشآت.

وشملت الحملة نحو 450 منشأة، تم خلالها تنفيذ زيارات تفتيشية وتوعوية، للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية، إضافة إلى متابعة تصحيح المخالفات إن وجدت، كما ركزت الحملة على رفع الوعي لدى العاملين وأصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بتقديم خدمات ذات جودة عالية، وعدم تقديم أي خدمات غير مصرح بها بناء على الترخيص. وتنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة بانتظام، وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية المعمول بها لضمان بيئة آمنة وصحية.