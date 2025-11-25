«عجمان للتميُّز» يضيء على الخدمات الاستباقية لشرطة عجمان

عجمان (وام)



سلّط برنامج عجمان للتميُّز، خلال جلسة عمل تفاعلية عقدت أمس الأول، الضوء على أبرز الأساليب المتبعة، في مجال الجاهزية للمستقبل والخدمات الاستباقية المترابطة، والوقوف على النماذج الناجحة، التي حققتها القيادة العامة لشرطة عجمان في هذا المجال.

شارك في الجلسة، التي عُقدت في نادي شرطة عجمان، وتناولت محاور استراتيجية تمسّ جوهر العمل الحكومي الحديث، نحو 50 موظفاً ومرشحاً من الجهات الحكومية.

واستعرضت الجلسة، أبرز ملامح الرؤية المستقبلية لدى القيادة العامة لشرطة عجمان، التي تهدف إلى تطوير الاستراتيجيات، وترتكز على الابتكار والتحوّل الرقمي، إضافة إلى الجهود إعداد خطط استشرافية طويلة المدى.

وتناولت الجلسة طرح أدوات استشراف المستقبل، التي تعتمد عليها شرطة عجمان، في تحليل التوجهات المؤثرة، في العمل الأمني والخدمات الشرطية، فيما تم استعراض عدد من الأساليب العلمية والنماذج، التي تساعد في فهم المتغيرات المحتملة، ووضع الخطط المناسبة للتعامل معها.

كما تم التطرق إلى معيار الخدمات الاستباقية المترابطة، الذي تعمل شرطة عجمان على تطبيقه من خلال تطوير خدمات ذكية، تستبق احتياجات المتعاملين، وتوفر لهم تجربة سهلة وسريعة، تعتمد على التكامل بين الأنظمة الحكومية المختلفة.

وفي ختام الجلسة، تم إبراز إنجازات شرطة عجمان، في تعزيز سعادة المتعاملين، من خلال التحسين المستمر في جودة الخدمات، ورفع مستوى سرعة وكفاءة الاستجابة، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية، التي أسهمت في تحقيق مستويات عالية من رضا الجمهور.

وأكدت شرطة عجمان أن هذه الجهود تأتي ضمن التزامها الدائم بتطوير خدمات متقدمة، تعزّز جودة الحياة في الإمارة، وتسهم في بناء منظومة أمنية مستدامة تستشرف المستقبل، وتلبي تطلعات المجتمع.