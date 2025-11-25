ورشة حول «منع استغلال وسائل التواصل في ترويج المخدرات»

دبي (الاتحاد)



نظم مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ورشة بعنوان «منع استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في بيع وترويج المخدرات»، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء عيد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وعدد من الضباط وممثلي الجهات.

وقال اللواء عيد محمد ثاني حارب، إن ورشة العمل، التي تستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي تأتي تنفيذاً لقرارات وزراء داخلية مجلس التعاون التي صدرت في اجتماع الدوحة نوفمبر، لمناقشة أفضل السبل في منع إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي في بيع وترويج المخدرات.

وأوضح أن الورشة تستهدف أهم الاستراتيجيات والسبل، وتبادل الخبرات والتجارب في الحد من ترويج وبيع المخدرات على نحو غير مشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، والخروج بتوصيات تسهم في تعزيز القدرات والإمكانيات لمواجهة هذه الظاهرة والحفاظ على المجتمعات.

من جانبه، قال العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي: تمت دعوة عدد من شركات التواصل الاجتماعي في الدولة للمشاركة في الورشة، بهدف الخروج بتوصيات تحقق الأهداف المشتركة المتمثلة في ضمان سلامة المستخدمين، ومكافحة المحتوى الضار، وتعزيز الشفافية، وحماية الخصوصية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال النقاشات والعروض المقدمة من ممثلي شركات التواصل الاجتماعي عن جهودهم ومقترحاتهم حيال ظاهرة استغلال العصابات والشبكات الإجرامية لمنصات التواصل في تروج وبيع المخدرات، والسبل التكنولوجية والقانونية والأمنية لحماية المجتمع من مخاطرهم.

وعقدت الجلسة الأولى تحت عنوان «مقدمة عن الجريمة الرقمية في بيع المخدرات»، استعرض فيها، أميريك سالمون، من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ظاهرة المخدرات وتطورها عالمياً، بالإضافة إلى استعراض الإحصائيات الدولية، التي يصدرها مكتب الأمم المتحدة عن المخدرات، فيما قدم المقدم سعيد مصبح النعيمي، من مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نبذة عن دور المركز والجهود، التي يقوم بها في مكافحة المخدرات، في حين قدم الملازم أول مهندس أحمد سعيد العامري، من القيادة العامة لشرطة دبي، عرضاً حول «تحليل حسابات التواصل الاجتماعي عن طريق الذكاء الاصطناعي».

وتناولت الجلسة الثانية عنوان «أساليب الترويج والاستدراج»، استعرض فيها الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، «التهديدات السيبرانية في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي» ودور المجلس في التصدي الصارم لهذه التهديدات، التي تتخذ في كل يوم أشكالاً وأنماطاً جديدة، وأساليب إجرامية متنوعة.

وقدم برايان نيل ونيل كونكانون ولويس فليب من شركة إيدج، عرضاً حول «مكافحة مبيعات المخدرات عبر الإنترنت»، وقدم محمد بن ثاني، مدير أمن تكنولوجيا المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني، شرحاً حول «التوعية الشخصية في مجال الأمن الإلكتروني».